La cerimonia di benvenuto al Collegio dei geometri di Perugia ha visto oltre trenta giovani neoabilitati ricevere il loro primo riconoscimento ufficiale. La motivazione principale deriva dal crescente numero di studenti che completano il percorso formativo e si affacciano al mercato del lavoro. Durante l’evento, i partecipanti hanno ascoltato i primi consigli dai professionisti più esperti e hanno ricevuto i primi strumenti pratici per affrontare le sfide future. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra i presenti.

Cerimonia di benvenuto al Collegio dei geometri di Perugia per oltre trenta giovani neoabilitati alla professione. Tanti sono infatti i ragazzi che nel territorio provinciale hanno recentemente completato le procedure necessarie all’iscrizione all’ordine professionale – con il classico percorso o con apposito corso di laurea – e che sono stati quindi accolti e salutati dall’istituzione che riunisce e rappresenta i geometri. Se negli ultimi anni, infatti, si era registrato un forte calo nel numero di ragazzi che intraprendevano questa carriera, con tutti i problemi che ciò ha comportato nel tessuto economico, da un po’ di tempo si sta assistendo a un’ inversione di tendenza, con i giovani che stanno tornando ad appassionarsi a questa professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Verona-Pisa, le formazioni ufficiali: le scelte dei due neo-tecniciQuesta mattina le formazioni ufficiali di Verona e Pisa sono state annunciate.

Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark. Le primissime novità dei due neo-tecniciQuesta sera il Verona e il Pisa scendono in campo per la 24ª giornata di Serie A.

8 IDEE REGALO per Uomo (Originali ed Economiche)

Temi più discussi: Tanto lavoro per i neo tecnici; Scialpinismo, Albosaggia c’è. Poche parole e tanto lavoro; Esporsi. Il corpo senza filtri diviene atto politico nella pratica di Michela Lucenti; Oltre 28 mila badanti e colf in Liguria ma c'è tanto lavoro sommerso.

Bagnoli: ecco 1,5 miliardi per le bonifiche dell’area: «Tanto lavoro per tutti»I fatti prima di tutto: «L’investimento per le bonifiche nell’area di Bagnoli è di 1,5 miliardi, i lavori di risanamento dureranno tra i 5 e i 6 anni potremo ... ilmattino.it

Lavoro Tante opportunità per i giovaniIl mondo del lavoro è in fermento, tra progetti dedicati ai giovani, agli imprenditori di domani e traguardi importanti. Forlì ha ospitato il primo incontro pubblico in Emilia-Romagna dedicato alla ... ilrestodelcarlino.it

Siamo molto contenti di potervi proporre il nuovo menù, tanto lavoro nella selezione di nuovi fornitori e nella ricerca di ingredienti che rappresentano il territorio, che sanno di tradizione e cultura culinaria campana. Alla fine non è mai solo una pizza... è un mod - facebook.com facebook

Doha. Sempre tanto lavoro tecnico ogni giorno durante il torneo per Jannik. Si lavora sull'impatto, la fluidità, la precisione, i piedi, l'uscita del polso, le sensazioni. Il suono dell'impatto è il suo marchio di fabbrica. Nulla è affidato al caso nel silenzio di un fenome x.com