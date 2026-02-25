Talenti in scena | al via la quarta edizione di Sogna ragazzo… sogna!

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un palco pronto ad accendersi, un microfono che aspetta di essere impugnato e una platea pronta ad ascoltare nuove storie in musica. Torna per la quarta edizione “Sogna, ragazzo. sogna!”, il contest canoro promosso dal Teatro Parrocchiale della Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, diventato negli anni un punto di riferimento per i giovani talenti del quartiere San Tommaso e dell’intera di Avellino. Più che una semplice competizione, l’iniziativa si presenta come una vera occasione di crescita artistica e personale. L’obiettivo è chiaro: offrire uno spazio concreto a chi coltiva la passione per la musica e desidera confrontarsi con il pubblico in un contesto autentico, lontano dalle sole dinamiche digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

