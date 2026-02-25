Tajani esce dalla Camera dopo riunione Fi e scherza con i giornalisti | Che c' è una festa qui? – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 Il ministro degli esteri Antonio Tajani esce dalla Camera dopo la riunione di Forza Italia sul referendum della giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche:
Meloni scherza con i giornalisti: Io al Quirinale? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello – Il video
Tajani alla prima riunione del Board of Peace: “Siamo qui perché si decide, non c’era alternativa”
Temi più discussi: Board of Peace su Gaza, Tajani: L'Italia sarà alla prima riunione. Schlein: State aggirando la Costituzione. Parolin: il Vaticano non parteciperà, molti punti lasciano perplessi; Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Tajani in Parlamento sul Board of peace, le riflessioni di Meloni su Washington; Tajani alla Camera, Board of Peace: Non c’è alternativa al piano di pace di Trump.
Tajani esce dalla Camera dopo riunione Fi e scherza con i giornalisti: Che c'è una festa qui?(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 Il ministro degli esteri Antonio Tajani esce dalla Camera dopo la riunione di Forza Italia sul referendum della giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo. Fonte ... la7.it
Tajani esce dalla Camera dopo riunione Fi e scherza con i giornalisti: Che c'è una festa qui? – Il video(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 Il ministro degli esteri Antonio Tajani esce dalla Camera dopo la riunione di Forza Italia sul referendum della giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo. Fonte ... open.online
Tajani: "Il Board of Peace non è certamente un'organizzazione per fare affari"... "Abbiamo anche interessi economici" #fblifestyle - facebook.com facebook