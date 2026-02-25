Taglio del nastro al Penny | Qui un centro nevralgico

Il nuovo punto vendita Penny ha aperto ieri mattina, con la cerimonia di inaugurazione. La causa è l’espansione dell’azienda nel quartiere, che ha portato alla creazione di uno spazio ampio e luminoso. Gli scaffali sono pieni di prodotti, compresi quelli locali, per soddisfare le esigenze della clientela. La mattina dell’inaugurazione ha visto molte persone entrare nel negozio per scoprire il nuovo centro. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di visitatori.

Gli spazi sono grandi e luminosi, sugli scaffali tantissima merce, compresi prodotti locali. Taglio del nastro, ieri mattina, per il nuovo punto vendita Penny. Non solo un trasloco dal vecchio edificio, ma la riqualificazione di uno spazio, vicino al casello autostradale. L'intervento è un esempio di rigenerazione territoriale: un'ex area industriale destinata alla lavorazione di inerti è stata trasformata in un polo di servizi moderno e funzionale. La nuova struttura si sviluppa su una superficie totale di 1.350 metri quadrati, molto più grande di quello inaugurato nel 2000. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Aulla Roberto Valettini, con lui l'assessore Katia Tomè, il consigliere delegato al commercio Andrea Caponi, i vertici dell'azienda Antonio Bini, Marcello Pinna e Filippo De Rienzo.