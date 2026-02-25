Svelati i segreti del caccia F-47 | il video misterioso e l' ipotesi depistaggio | cosa è successo

La Pratt & Whitney ha diffuso un video che mostra un motore di nuova generazione, coinvolgendo il design dell’F-47, e questa fuga di dettagli alimenta sospetti di un possibile depistaggio. La società ha dichiarato che si è trattato di un errore, ma gli analisti notano come siano emerse immagini di un velivolo di ultima generazione, simile a un caccia di progettazione avanzata. La vicenda solleva interrogativi sulle intenzioni dietro la pubblicazione improvvisa di queste informazioni.

La Pratt & Whitney, storica industria del settore aerospaziale statunitense e produttrice di motori aeronautici, ora sotto il controllo della Raytheon Technologies Corporation, ha veramente rivelato per "errore" dettagli segreti sul futuro caccia di 6ª generazione destinato a garantire la superiorità aerea all'Aeronautica militare statunitense? Nei giorni scorsi la Pratt & Whitney ha diffuso un contenuto video computerizzato che mostra un motore XA103 installato all'interno di un velivolo di ultima generazione con un design ispirato all' F-47, il caccia da superiorità aerea appaltato alla Boeing, che sostituirà i longevi F-22 Raptor.