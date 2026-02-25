supplenze aperte le graduatorie

Il sistema informatizzato delle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) si apre a nuovi inserimenti e aggiornamenti, a causa della necessità di rinnovare le liste di docenti disponibili. La procedura rimane aperta fino al 16 marzo, permettendo agli insegnanti di aggiornare i propri dati o candidarsi per nuove posizioni. La procedura coinvolge un numero elevato di insegnanti che sperano di ottenere incarichi per l’anno scolastico. La scelta rimane aperta fino alla scadenza stabilita.

Fino al 16 marzo è attiva la procedura informatizzata dei nuovi inserimentiaggiornamenti nelle Graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) del personale docente. In base ai titoli di studio, di abilitazione e specializzazione posseduti si ha diritto a nuovo inserimento, aggiornamento, trasferimento o permanenza nella graduatorie della provincia prescelta. Coloro che sono già inseriti e non presentano alcuna istanza, saranno depennati dalle graduatorie per il biennio 2627- 2728. Nel territorio sono coinvolte una cinquantina di scuole nell’ambito Legnano-Magenta-Abbiategrasso, gli aspiranti supplenti oscillano fra i 3 e 4mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Graduatorie provinciali per le supplenze, è caosLa possibilità di presentare domanda per le graduatorie provinciali delle supplenze ha generato confusione fin dalle 12 di oggi, quando è stata aperta la portale.

Docente depennato dalle graduatorie per le supplenze: la preside della fiction condannata a pagare 16mila euroLa preside Eugenia Carfora è stata condannata a pagare 16 mila euro.

GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto

Temi più discussi: GPS 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domanda; Graduatorie GPS 2026/28 aperte: Docenti.it ti guida (punteggio, provincia, domanda); Quale provincia scegliere per le graduatorie GPS 2026? Ecco dove conviene fare domanda; GPS 2026: online il portale Uil Scuola dedicato a graduatorie e supplenze.

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaLa finestra per la presentazione dell’istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12. La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. tg24.sky.it

Graduatorie Provinciali Supplenze (G.P.S.) : si riparte con qualche novitàAperta la procedura informatizzata per nuovi inserimenti e aggiornamenti nelle GPS docenti. Domande online fino al 16 marzo ... legnanonews.com

...sono aperte le graduatorie provinciali per le supplenze. La grande lotteria dell'algoritmo e mercato dei titoli è ufficialmente aperta . Noi siamo per la chiamata diretta da parte delle scuole,per l'autonomia finanziaria reale, laurea abilitante . Le GPS riguardera - facebook.com facebook