Il crescente interesse per i supermercati d’oro deriva dalla loro capacità di offrire prezzi vantaggiosi e servizi innovativi. Questi negozi, spesso più grandi e più moderni, attirano clienti disposti a spostarsi anche lontano dal centro città. A Genova, i grandi colossi della distribuzione registrano guadagni significativi grazie alla fidelizzazione di una clientela sempre più esigente. La concorrenza tra i vari punti vendita spinge a nuovi investimenti e strategie di marketing.

C’è chi sceglie il supermercato sotto casa, chi è disposto a spostarsi per trovare l’offerta migliore, e chi apprezza quelli aperti h24. I supermarket sono ormai parte integrante della vita quotidiana dei genovesi: alcuni storici, altri recenti, e non mancano le aperture annunciate nei prossimi anni.Nel frattempo si scalda il dibattito tra chi li considera alleati preziosi per la spesa, e chi invece teme che possano danneggiare il tessuto commerciale e sociale dei quartieri. Una certezza c'è: i giganti della grande distribuzione presenti anche a Genova registrano fatturati a sei, quando non a nove, zeri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Quanto fatturano i colossi della grande distribuzione organizzata a Catania, tra luci e ombreNella vibrante scena della grande distribuzione di Catania, i colossi del settore si confrontano con successi e sfide.

I supermercati hanno gonfiato i prezzi del cibo? L’Antitrust apre un’indagine sulla grande distribuzione: i prezzi alimentari sono saliti del 24,9% in 4 anni (8 punti in più rispetto agli altri beni di consumo)L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla crescita dei prezzi alimentari nella grande distribuzione.

Temi più discussi: Supermercati d’oro: quali sono e quanto guadagano i colossi della grande distribuzione a Genova; Il ‘mangiàa nustráan’ oro olimpico assediato; Lattine nei supermercati vietate: perché sono ancora in vendita?; Finance confidential: i retroscena della finanza.

Supermercati, ecco quali sono aperti il 26 dicembre nel giorno di Santo StefanoNel giorno di Santo Stefano molti supermercati riaprono dopo essere rimasti chiusi a Natale, altri invece restano chiusi anche il 26, altri ancora riaprono ma con orari ridotti. Inoltre, alcuni ... tg24.sky.it

Supermercati, quali sono aperti il 31 dicembre e l'1 gennaioManca poco al tradizionale Cenone per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. I preparativi per chi festeggia a casa dovrebbero essere tutti quasi finiti. Ma potrebbe mancare qualcosa da servire ... tg24.sky.it

Carrefour lascia l’Italia: tutti i supermercati sono stati venduti per 1 miliardo di euro. Scopri quale sarà il nuovo nome delle insegne e quali cambiamenti attendono i clienti. - facebook.com facebook