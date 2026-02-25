Supercalcolo il Bassi-Burgatti arriva terzo

Gli studenti dell’Its Bassi-Burgatti di Cento hanno ottenuto il terzo posto nel concorso di supercalcolo, che ha coinvolto numerose scuole italiane. La loro posizione deriva dal successo in una prova tecnica che ha messo alla prova capacità di calcolo e problem solving. La competizione, promossa dall’assemblea legislativa con il supporto di Cineca, ha visto partecipare numerosi giovani provenienti da diverse regioni. La squadra si prepara ora alle prossime sfide.

Gli studenti dell'Its Bassi-Burgatti di Cento si sono classificati al terzo posto al concorso di supercalcolo organizzato dall'assemblea legislativa in collaborazione con Cineca. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si è svolta al Tecnopolo Dama di Bologna. Vedere il proprio programma informatico funzionare su Leonardo, uno dei computer più potenti al mondo: un sogno che si è realizzato per le studentesse e gli studenti dell'ITS Bassi-Burgatti di Cento. I ragazzi hanno partecipato al concorso di calcolo ad alte prestazioni "Usando Leonardo", svoltosi al Tecnopolo Dama di Bologna, classificandosi al terzo posto dopo l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna e l'Istituto Tecnico Luigi Einaudi di Correggio (Reggio Emilia).