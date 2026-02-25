Suoni ma anche sapori odori luci e ombre All’ex Caffarri un concerto tutto da mangiare

Il collettivo artistico Acid Tank ha trasformato l’ex Mangimificio Caffarri in un’esperienza multisensoriale, portando suoni, luci e odori in un evento immersivo. La causa di questa innovativa serata deriva dalla volontà di unire arte e sensi, sfruttando gli ambienti industriali abbandonati. Le alte volte dell’edificio hanno fatto da cornice a un’esperienza coinvolgente, lasciando il pubblico a vivere emozioni intense tra musica e stimoli visivi. La serata si è conclusa con un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Non solo suoni, ma anche sapori, odori, luci e ombre. Sotto le alte volte industriali dell’ex Mangimificio Caffarri di via Flavio Gioia, sabato sera il collettivo artistico Acid Tank ha offerto un’esperienza immersiva contemporanea multisensoriale unica nel suo genere. Negli spazi delle Officine Creative Reggiane (Ocr) ad accogliere i presenti, un centinaio per ognuno dei due turni, c’erano due atti teatrali per altrettanti spazi. Il primo, un totem luminoso sollevato da scheletri d’acciaio, da osservare sdraiati su un tappeto persiano, era il prologo musicale e visivo per l’esperienza immersiva e non frontale successiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

