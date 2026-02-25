Sulle tracce di mia sorella 2022 come finisce | spiegazione finale

Sulle tracce di mia sorella è un film thriller del 2022, che va in onda oggi su TV8. La trama segue la storia di Jada, la quale decide di indagare sulla misteriosa sparizione di sua sorella. Ma ecco che si ritrova travolta da una sconvolgente verità. Il film inizia con Jada e Kayla, che sono due gemelle ed entrambe madri single. Un giorno la seconda chiede 2000 dollari alla sorella e poi scompare nel nulla. Jada inizia a cercare sua sorella e a preoccuparsi. L’ex marito di Kayla, Warren, invece, non appare preoccupato. Infatti, l’uomo crede che l’ex moglie si sia semplicemente ubriacata da qualche padre. Non solo, ringrazia Jade perché si sta prendendo cura di sua figlia Olivia, in assenza di Kayla. Entra in scena il detective, cinque giorno dopo la scomparsa. Nel frattempo, Jade continua a indagare e finge di essere sua sorella all’interno di un locale, dove un ragazzo che si chiama Hector e alcune ragazze le offrono della droga. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

