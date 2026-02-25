Sulle tracce del commando | proseguono senza sosta le ricerche dei carabinieri

LECCE - Nelle campagne attorno a Campo Panareo, tra masserie abbandonati e strutture dismesse, si sono concentrate nelle ultime 48 le ricerche dei carabinieri che inseguono le tracce del commando che il 9 febbraio ha assalto un portavalori sulla statale 613, all'altezza di Torchiarolo. Qui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

auto bruciate del commando trovate tra Salice salentino e Guagnanoun agricoltore ha segnalato ai carabinieri due auto completamente bruciate riconducibili al commando che ha assaltato un portavalori; altra vettura era stata abbandonata sabato scorso ... notizie.it

Assalto fallito sulla 387, nessuna traccia del commandoNessuna traccia al momento del commando che ieri mattina ha tentato di rapinare un furgone portavalori alle porte di Sant'Andrea Frius sulla statale 387. Una decina di persone almeno, secondo le prime ... rainews.it

Nel decreto il pm contesta l'aggravante del 416 bis a Russo e Iannelli: l'ombra della criminalità foggiana e anche della Scu. Carabinieri sempre sulle tracce del resto del commando che ha tentato il colpo a due portavalori sulla strada statale Brindisi-Lecce. - facebook.com facebook