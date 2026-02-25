Sul serio?! Sanremo 2026 la classifica parziale della prima serata | scoppia la polemica

Sanremo 2026 ha suscitato polemiche dopo che la classifica parziale della prima serata è diventata virale sui social, attirando numerosi commenti critici. La scena si è accesa quando alcuni artisti sono stati giudicati troppo favoriti rispetto ad altri, creando discussioni tra il pubblico. La serata ha visto esibizioni di 30 cantanti, ma la diffusione dei risultati ha acceso un acceso dibattito tra gli spettatori. La discussione continua sui metodi di valutazione adottati.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è aperta martedì 24 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo con la tradizionale prima serata, in cui tutti i 30 artisti in gara si sono esibiti presentando i rispettivi brani inediti. In questa fase iniziale la classifica provvisoria è stilata solo dalla giuria della sala stampa, TV e web, senza che il pubblico da casa partecipi al voto (che entrerà in gioco dalla seconda serata). Al termine degli interventi sul palco, sono state comunicate le prime cinque posizioni della classifica parziale (senza ordine di piazzamento ufficiale).