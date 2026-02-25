sul palco del festival di sanremo tra le cheerleader e il banjo anche un violino suonato da una musicista di appena 15 anni

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Per ricreare la giusta atmosfera country-pop, J-Ax porta sul palco del Festival di Sanremo delle cheerleader, un banjo e un violino suonato da una musicista di appena 15 anni Senza gli Articolo 31, ma non proprio solista. J-Ax non è salito da solo sul palco del Festival di Sanremo 2026. Ad accompagnarlo nell’ironico e festoso racconto degli italiani con Italia Starter Pack (e un discutibile cappello da texano) sono saliti sul palco il chitarrista e suonatore di banjo Stefano Brandoni e la giovane violinista di appena 15 anni Maria Adelaide Molinari. Precisa, elegante e impeccabile. Il cantante ha raccontato di averla scoperta online: un talento precoce e fondamentale per creare l’atmosfera country-pop del brano. Maria Adelaide Molinari suona il violino da quando aveva cinque anni e mezzo. La sua presenza sul palco non è solo un accompagnamento musicale: è il cuore pulsante del brano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

