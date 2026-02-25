Successo per il workshop Imparare non ha età tenuto in Provincia sull' educazione degli adulti

La sala dei Marmi ha accolto docenti, studenti, operatori, esponenti delle associazioni del volontariato provenienti da tutto l’Abruzzo. A fare gli onori di casa le dirigenti scolastiche dell’Aterno-Manthoné, Elvira Pagliuca, e del Cpia Pescara-Chieti, Michela Braccia. A seguire, le toccanti testimonianze di studenti del corso serale, del Cpia e della sezione carceraria (con un detenuto in permesso dalla casa circondariale San Donato di Pescara). I dati evidenziano l'importanza dell'educazione degli adulti e del life long learning, settori spesso sottovalutati. Nelle province di Pescara e Chieti, il Cpia opera in sei sedi e accoglie quasi duemila iscritti ogni anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

L’educazione degli adulti in Italia

