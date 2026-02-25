Successo per il workshop Imparare non ha età tenuto in Provincia sull' educazione degli adulti

Da ilpescara.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sala dei Marmi ha accolto docenti, studenti, operatori, esponenti delle associazioni del volontariato provenienti da tutto l’Abruzzo. A fare gli onori di casa le dirigenti scolastiche dell’Aterno-Manthoné, Elvira Pagliuca, e del Cpia Pescara-Chieti, Michela Braccia. A seguire, le toccanti testimonianze di studenti del corso serale, del Cpia e della sezione carceraria (con un detenuto in permesso dalla casa circondariale San Donato di Pescara). I dati evidenziano l'importanza dell'educazione degli adulti e del life long learning, settori spesso sottovalutati. Nelle province di Pescara e Chieti, il Cpia opera in sei sedi e accoglie quasi duemila iscritti ogni anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche:
Con Atherno Manthoné e Cpia "Imparare non ha età": arriva il workshop per l'educazione degli adulti
L’educazione degli adulti in Italia

Argomenti discussi: Sette workshop per creare un’impresa innovativa di successo: aperte le candidature alla I3P Startup Academy 2026; Successo per il workshop Imparare non ha età tenuto in Provincia sull'educazione degli adulti; Formazione, conclusa IV edizione Learning More Festival: 9.500 iscrizioni eventi e oltre settemila presenze; Successo per la Winter Cup Femminile.

successo per il workshopSuccesso per il workshop Imparare non ha età tenuto in Provincia sull'educazione degli adultiImparare non ha età si è tenuto martedì 24 febbraio nella Provincia di Pescara ed è stato organizzato dall'istituto tecnico Aterno-Manthoné di Pescara, e del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione ... ilpescara.it