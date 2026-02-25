Stupida sfortuna | un ritorno elegante firmato Fulminacci

Fulminacci ha scelto di tornare sulle scene con un nuovo album, motivato dalla voglia di sperimentare sonorità diverse. La sua esibizione ha catturato il pubblico, combinando testi sinceri e un’energia coinvolgente. Durante il concerto, ha annunciato le date del “Palazzacci Tour 2026” e del tour estivo “Fulminacci all’aperto”, aggiungendo dettagli sui locali che ospiteranno le tappe. La sua musica continua a sorprendere e a far parlare di sé.

Un’esibizione intensa e autentica, tra ironia, fragilità e nuovi progetti live: al via il “Palazzacci Tour 2026” e il tour estivo “Fulminacci all’aperto”. Fulminacci torna sul palco del Teatro Ariston e lo fa con una canzone che fin dal primo momento entra in testa e non se ne va più. Con “ Stupida sfortuna ” (Maciste Dischi Warner Records Italy Warner Music Italy), presentata per la prima volta questa sera alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, il cantautore firma un’esibizione fresca, elegante, attuale, capace di incantare con la sua semplicità autentica. Il brano sarà finalmente disponibile da stanotte in radio e in digitale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sanremo 2026, Fulminacci – «Stupida sfortuna»Fulminacci torna all’Ariston con “Stupida sfortuna”.

Temi più discussi: Stupida sfortuna di Fulminacci: testo e significato della canzone di Sanremo 2026; Fulminacci, Stupida sfortuna: testo e significato del brano in gara a Sanremo; Fulminacci presenta Stupida sfortuna in gara a Sanremo 2026; Stupida sfortuna di Fulminacci – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Stupida sfortuna di Fulminacci – il testo e il significato del brano di Sanremo 2026Fulminacci è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Di seguito, ecco il testo e il significato della sua canzone. superguidatv.it

Stupida Sfortuna di Fulminacci: testo e significato del nuovo brano a Sanremo 2026Il ritorno di Fulminacci al Festival di Sanremo 2026 segna un nuovo capitolo nella carriera del cantautore romano che porta in gara il brano Stupida ... ilsipontino.net

Fulminacci ha portato sul palco dell’Ariston “Stupida sfortuna”, il cantautore romano ha confermato la sua capacità di raccontare fragilità e contraddizioni con uno stile diretto e riconoscibile. #Sanremo2026 #Fulminacci #StupidaSfortuna #ExtraFestival facebook

Fulminacci continua ad essere la variabile da monitorare quest’anno. Peccato solo mi dia la sensazione di non sentirsi a suo agio con la “confezione” che hanno previsto per lui (abiti, etc). Però “Stupida sfortuna” è bella bella. #milanosanremo #sanremo #san x.com