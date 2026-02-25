Studenti chiamati dal ministro 30 milioni per progetti su ambiente e cura degli spazi pubblici

Valditara firma il decreto per finanziare iniziative di educazione civica e invita a lasciare le aule in ordine a fine lezioni. “Prendersi cura dei beni pubblici è un esercizio di convivenza civile” Arrivano 30 milioni di euro per promuovere la cura e il rispetto degli ambienti scolastici e degli spazi pubblici. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che finanzia progetti didattici finalizzati alla valorizzazione dei parchi e dei beni delle scuole, con il coinvolgimento diretto degli studenti. Le iniziative potranno essere realizzate nell’ambito delle attività di educazione civica e sviluppate anche in collaborazione con enti locali, associazioni e fondazioni. Gli spazi riqualificati, nelle intenzioni del ministero, potranno diventare veri e propri ambienti didattici all’aperto. “Si tratta di un’azione di grande valore sociale – ha dichiarato il ministro –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

