Il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, evidenzia come la nuova normativa regionale sugli affitti brevi possa rallentare la crescita del settore turistico nei piccoli Comuni. La legge, infatti, mira a limitare il numero di B&B e case vacanze per ridurre l’overtourism, che negli ultimi anni aveva portato un aumento significativo di visitatori. Betti sottolinea che questa stretta potrebbe influire negativamente sull’afflusso di turisti nelle zone meno affollate. La questione riguarda anche altri comuni della regione.

Una possibile "frenata" per un settore che negli ultimi tre anni aveva registrato una crescita. È il timore espresso dal sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, in merito alla nuova normativa regionale sugli affitti brevi, pensata per contenere il fenomeno e contrastare l'overtourism nelle città. A Cascina, dove il turismo non ha mai rappresentato un volano economico, i pernottamenti sono passati da 20 mila a 50 mila, con 18 mila stranieri, ha spiegato Betti. "Se c'è un rallentamento o una frenata in un settore che si stava autoalimentando, forse dobbiamo chiederci se convenga attendere per capire come questa legge inciderà sul mercato".

Turismo, terzo forum internazionale a Milano al via domani con il ministro Santanchè. Focus sui piccoli comuniDomani si apre a Milano il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal Ministero e realizzato con Enit Spa, presso il Palazzo del Ghiaccio.

Turismo, i piccoli Comuni trainano la crescita: +6,85% presenze e +7,86% arrivi sul 2024I dati turistici del 2025 evidenziano una crescita nel settore, con oltre 480 milioni di presenze e un incremento superiore al 3% rispetto all’anno precedente.

Argomenti discussi: Stretta sui B&B. I piccoli Comuni: Effetti sul turismo; B&B irregolari e ospiti fantasma: stretta sull’abusivismo turistico; Vasto, stretta sui controlli dopo l'ultima spaccata; Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarri.

