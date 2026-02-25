Strada maledetta | Mattarella promette sicurezza dopo tragedia

Chiara Nanfaro ha incontrato il presidente Mattarella per chiedere maggiore sicurezza stradale dopo la tragica morte della sua bambina, avvenuta lo scorso gennaio sulla provinciale 11. La madre ha espresso il suo dolore e la richiesta di interventi immediati, sottolineando come condizioni della strada e mancata manutenzione abbiano contribuito all’incidente. La visita del presidente ha attirato l’attenzione di molti cittadini e media locali, mentre si aspettano risposte concrete.

Niscemi si sveglia con un appello che risuona oltre i confini della Sicilia. Chiara Nanfaro, la mamma di Aurora Pitino, la bambina di 9 anni morta lo scorso gennaio in un incidente sulla strada provinciale 11, ha rivolto un grido di dolore al presidente Sergio Mattarella durante la sua visita nel paese. Con il cuore spezzato, ha chiesto al Capo dello Stato di intervenire per mettere in sicurezza quella che la comunità chiama ormai la strada maledetta. Mattarella, visibilmente colpito, ha promesso che la sicurezza di quel tratto stradale sarà una priorità assoluta. Ma dietro questa promessa si nasconde una domanda più ampia: quanto vale la vita di un cittadino in periferia? La strada che chiede giustizia.