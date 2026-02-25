Storie personaggi e memorie di una città senza tempo | Enzo Pirroni presenta il suo Riminesità

Giovedì 26 febbraio, il Salone delle Feste della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ospita la presentazione del libro dello scrittore riminese Enzo Pirroni. Dialoga con l'autore Cesare Trevisani. Sarà un viaggio nelle 198 pagine di memoria collettiva dedicata a Rimini, un mosaico di storie, personaggi e luoghi per raccontare, appunto, la “Riminesità”. Pirroni dà così voce a una folla di personaggi, il cui racconto esalta la Rimini delle case popolari, delle fogheracce, delle palestre improvvisate nei palazzi comunali, dei mercati all’aperto, degli scogli invecchiati come uomini, degli incontri straordinari in giorni qualsiasi. Attraverso il racconto di vite vissute intensamente da sportivi, artisti, intellettuali, uomini comuni e outsider straordinari, il libro ricostruisce un’epoca ormai scomparsa, ma ancora viva nel ricordo di chi l’ha vissuta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

