Stop al congedo paritario | Costi alti L’opposizione | colpa della premier

La proposta unitaria del centrosinistra sul congedo parentale paritario viene bloccata alla Camera a causa dei costi elevati. La maggioranza sostiene che le spese sarebbero troppo alte, impedendo l’approvazione del provvedimento. L’opposizione attribuisce la decisione alle resistenze della premier, che insiste sulla necessità di risparmiare risorse pubbliche. La discussione si concentra ora sulle coperture finanziarie del progetto, mentre i deputati continuano a confrontarsi sui numeri.

Roma, 25 febbraio 2026 – Si ferma alla Camera, per ora, la proposta unitaria del centrosinistra sul congedo parentale paritario, e lo stop arriva su un terreno che in questa legislatura è diventato decisivo: quello delle coperture. La maggioranza ha affossato il testo dopo il parere della Ragioneria generale dello Stato, che ha giudicato la copertura "inidonea" e la relazione tecnica "non verificabile positivamente", portando la commissione Bilancio ad approvare un parere soppressivo poi ratificato dall’Aula. Ma l’opposizione non ci sta alla versione "tecnica" e punta l’indice contro Giorgia Meloni, accusandola di non fare niente per le donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

