Stiamo mettendo mano alla Costituzione per ridurre gli errori giudiziari? E con quali garanzie?

La proposta di riforma sulla separazione delle carriere nasce dalla convinzione che unificare pubblici ministeri e giudici favorisca conflitti di interesse e errori giudiziari. La modifica mira a rafforzare le garanzie di imparzialità nei processi e a ridurre le influenze reciproche tra le figure. Alcuni esperti sottolineano come questa distinzione possa migliorare la trasparenza e la fiducia nel sistema giudiziario. Ora, si attendono le prossime decisioni politiche.

di Francesco Della Corte Fra le principali ragioni del Si alla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici c’è l’asserita esigenza di limitare la contiguità fra questi due figure di magistrati, ipotetica origine di molti dei mali della giustizia. Ecco la soluzione: due Consigli Superiori distinti, più una Alta Corte Disciplinare, così pm e giudicanti non si parleranno più, o per meglio dire, non avranno più interesse a scambiarsi favori. Anzi, visto che ci siamo, oltre a dividerli, gli si sottragga anche la possibilità di scegliersi in autonomia i propri delegati nei rispettivi Consigli Superiori, e si faccia invece decidere al caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla Camera proposta di legge Zuncheddu per le vittime di errori giudiziariAlla Camera è stata presentata la proposta di legge Zuncheddu a tutela delle vittime di errori giudiziari.

