Stefano e Anna Rosa coppia culturista record madre-figlio | Unici al mondo E vinciamo senza doping

Stefano Rosa e Anna Colucci, coppia di culturisti madre e figlio, hanno raggiunto risultati straordinari grazie a un duro impegno e allenamenti costanti. La loro vittoria più recente è arrivata durante una competizione internazionale, dove hanno superato avversari molto più giovani. La loro forza sta nella determinazione e nel rispetto delle regole, senza ricorrere a sostanze dopanti. La loro storia si distingue nel mondo dello sport per il successo ottenuto senza scorciatoie.

Stefano Rosa e Anna Colucci rappresentano un fenomeno unico nel mondo del bodybuilding e nello sport in generale: sono figlio e madre capaci di conquistare il mondo del culturismo vincendo ripetutamente, anche insieme: "Il tutto in modo pulito. E' uno stile di vita, una filosofia. E cerchiamo di combattere il doping in ogni sua forma attraverso il nostro esempio".