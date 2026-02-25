Stefano Bernacci a Roma tira le fila dell’assise sulla comunicazione

Stefano Bernacci, segretario di Confartigianato Cesena e responsabile comunicazione di Confartigianato Imprese, ha preso in mano la direzione dell’ultima sessione degli Stati Generali della Comunicazione a Roma. La sua presenza si deve alla decisione di affidargli il ruolo di coordinatore e chiuditore dell’evento, che coinvolge professionisti e imprenditori del settore. La discussione si concentra su come migliorare le strategie di comunicazione delle imprese italiane. Bernacci guida l’incontro con attenzione e determinazione.

Sarà Stefano Bernacci (nella foto), segretario di Confartigianato Cesena e Direttore Organizzazione Marketing e Comunicazione di Confartigianato Imprese nazionale, a coordinare e chiudere domani a Roma la quarta edizione degli Stati Generali della Comunicazione di Confartigianato nazionale. L’evento, in programma dalle ore 10 all’Auditorium ’Manlio Germozzi’, riunirà funzionari e addetti alla comunicazione delle Confartigianato territoriali, tra cui anche i rappresentanti cesenati. Tema centrale: ’ Marketing associativo e strumenti digitali per crescere ’, con un focus sui progetti di marketing digitale a supporto dello sviluppo associativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chiara Ferragni torna in tribunale, i suoi avvocati insistono: «Solo errori di comunicazione». La frase dell’influencer e le accuse sulla truffa aggravataChiara Ferragni torna in tribunale, con i suoi avvocati che minimizzano le accuse parlando di «errori di comunicazione».

“Sono innocente e siamo innocenti. Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone”, le parole di Marco Mottola ai giudici dell’AssiseMarco Mottola, imputato nel processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone, ha dichiarato di essere innocente e di non aver mai avuto rapporti con il delitto.