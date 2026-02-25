Dal boom economico inventato alle guerre mai finite: il discorso di Trump smontato dai dati ufficiali e dalle istituzioni USA Centootto minuti di discorso davanti al Congresso americano sono bastati a trasformare lo Stato dell’Unione in un esercizio sistematico di riscrittura della realtà. Donald Trump ha raccontato un Paese prospero, sicuro, rispettato nel mondo e guidato da una leadership capace di chiudere guerre, abbattere i prezzi e sigillare i confini. I numeri ufficiali, le sentenze giudiziarie e perfino i dati delle agenzie federali americane raccontano altro. Il problema politico sta proprio qui: la menzogna non compare come incidente retorico, diventa metodo di governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stato dell’Unione, tutte le bugie nel discorso di Trump: numeri alterati, guerre inventate e propaganda sovranista

Dazi, guerre, Iran: il discorso di Trump sullo Stato dell’UnioneIl tycoon ha segnato il record per intervento più lungo, sorpassando Bill Clinton.

Il discorso sullo Stato dell'unione di Trump è stato un trionfo di bugiePer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Il discorso sullo Stato...

Groenlandia: Trump preferisce la guerra La diretta con Alessandro Orsini

Temi più discussi: Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’Unione; Trump, il discorso sullo stato dell'Unione: temi e anticipazioni; Trump attacca l'Iran e difende i dazi nel discorso sullo Stato dell'Unione; Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione: L’America è tornata, questa è l’età dell’oro.

Stato dell’Unione 2026: tutte le bugie di Trump su dazi, economia e migrantiLa verifica i fatti del discorso sullo Stato dell’Unione 2026 del presidente Donald Trump, pronunciato martedì sera, in cui ha messo in evidenza il suo operato su economia, immigrazione e dazi. globalist.it

Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’UnioneHa esaltato le sue politiche, descritto un paese «vincente» e in costante crescita economica, e aggiunto come sempre varie falsità ... ilpost.it

#Tg2000 - Stato dell’Unione, il #discorso di #Trump: “ #Usa più ricca e forte” #25febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com

Nel suo intervento sullo Stato dell’Unione, Donald Trump ha dipinto un Paese trasformato in appena un anno: economia “ruggente”, confini “mai così sicuri”, criminalità in crollo e politica estera rafforzata. Il filo conduttore del discorso è stato chiaro: l’America s - facebook.com facebook