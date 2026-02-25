Stato dell' Unione Trump | Sentenza Corte su dazi spiacevole e totalmente sbagliata

Donald Trump ha criticato la recente sentenza della Corte Suprema sui dazi, definendola “spiacevole” e “totalmente sbagliata”. La decisione giudiziaria ha portato a una discussione accesa sulla politica commerciale, con l’ex presidente che ha espresso delusione per il risultato. Durante il suo intervento, ha sottolineato come questa sentenza possa influire sulle future negoziazioni economiche. La questione continua ad alimentare il dibattito pubblico e politico.

La sentenza della Corte Suprema sui dazi è stata “spiacevole” e “totalmente sbagliata”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, evitando però gli attacchi personali ai singoli giudici pronunciati nei giorni scorsi. I nuovi dazi globali del 15% “sono un po’ più complessi, ma in realtà probabilmente sono migliori, portando a una soluzione che sarà ancora più efficace di prima”, ha poi sottolineato il presidente Usa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump allo Stato dell’Unione: “Gli Usa sono tornati”, ma arriva la replica dei Dem su costi e daziDonald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati alla grande, attribuendo questa crescita ai suoi interventi politici.

Terremoto sui dazi: la sentenza della Corte Suprema su Trump ribalta tuttoLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump ha infranto la legge federale imponendo dazi senza approvazione.

ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.

Temi più discussi: Trump all’America: viviamo una rinascita mai vista, l’economia ruggisce e i nemici hanno paura; Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioni; Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione: L’America è tornata, questa è l’età dell’oro; Stato dell’Unione: attesa al Congresso per il discorso di Trump.

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Trump show allo Stato dell'Unione: È la nostra età dell'oro e non torneremo indietroIl presidente Usa: Mai così forti, l'inflazione sta crollando, nessun migrante illegale entrato negli ultimi 9 mesi. Dall'aula anche qualche fischio ... tgcom24.mediaset.it

Daspo anti-rissa: condizioni e limiti di applicabilità La sentenza della Corte costituzionale ha chiarito la natura del Daspo anti-rissa: legittimo il... - facebook.com facebook

Processo 'Basso profilo', in appello 29 condanne e 11 assoluzioni. Sentenza Corte di Catanzaro su intrecci tra cosche crotonesi e imprenditoria #ANSA x.com