Stato dell' Unione Trump celebra la squadra maschile di hockey campione olimpica

Donald Trump ha elogiato la squadra maschile di hockey degli Stati Uniti, vincitrice delle Olimpiadi di Milano-Cortina, per aver portato a casa l’oro. La causa di questa celebrazione è il successo ottenuto in una competizione difficile e molto seguita in America. Trump ha sottolineato il valore della vittoria e l’impegno dei giocatori, mostrandosi orgoglioso delle loro prestazioni. Durante il suo intervento, ha anche ricordato l’importanza dello sport per il paese.

La squadra maschile di hockey degli Stati Uniti, campione olimpica a Milano-Cortina, omaggiata da Donald Trump durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. Il presidente Usa ha anche annunciato la Medal of Freedom al portiere Connor Hellebuyck. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”: la telefonata tra Trump e il team maschile di hockeyDonald Trump ha affermato che è necessario invitare anche la squadra femminile di hockey, altrimenti potrebbe affrontare conseguenze politiche.

Trump invita nazionale maschile hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina: “Dovrei far venire anche la squadra femminile…”. Le campionesse rifiutanoDonald Trump ha invitato la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell'oro a Milano Cortina, al Congresso per celebrare la vittoria.

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Trump show allo Stato dell'Unione: È la nostra età dell'oro e non torneremo indietroIl presidente Usa: Mai così forti, l'inflazione sta crollando, nessun migrante illegale entrato negli ultimi 9 mesi. Dall'aula anche qualche fischio ... tgcom24.mediaset.it

Il rappresentante democratico del Texas, il deputato Al Green, è stato espulso dall'aula della Camera durante il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente Trump al Campidoglio degli Stati Uniti. Green aveva urlato quel che aveva scritto su un x.com

Radio1 Rai. . Al Congresso USA il #discorso di #Trump sullo Stato dell'Unione: il più lungo mai tenuto, ricco di retorica, dai dazi all'immigrazione, all'Iran. "Il Paese è tornato, più forte e più ricco che mai. È la nostra età dell'oro. Pronto a difenderlo dalle minacce - facebook.com facebook