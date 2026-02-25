Il discorso sullo stato dell’Unione, il più lungo della storia degli Stati Uniti. Trump loda i suoi successi economici, dazi inclusi. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Stato dell’Unione, il discorso di Trump: “Usa più ricca e forte”

Leggi anche:

Trump, il discorso sullo Stato dell’Unione diventa un autoelogio: ‘Con me l’America è più forte che mai’

Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione: “Età dell’oro”, minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempre

Stato dell’Unione, il discorso di Trump: “Usa più ricca e forte”

Temi più discussi: Trump, il discorso sullo stato dell'Unione: temi e anticipazioni; Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione | Dazi, decisione infelice. L'Iran ha già missili in grado di colpire l'Europa e presto potrà raggiungere gli Stati Uniti; Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione: L’America è tornata, questa è l’età dell’oro; Trump attacca l'Iran e difende i dazi nel discorso sullo Stato dell'Unione.

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Trump show allo Stato dell'Unione: È la nostra età dell'oro e non torneremo indietroIl presidente Usa: Mai così forti, l'inflazione sta crollando, nessun migrante illegale entrato negli ultimi 9 mesi. Dall'aula anche qualche fischio ... tgcom24.mediaset.it

Nel suo intervento sullo Stato dell’Unione, Donald Trump ha dipinto un Paese trasformato in appena un anno: economia “ruggente”, confini “mai così sicuri”, criminalità in crollo e politica estera rafforzata. Il filo conduttore del discorso è stato chiaro: l’America s - facebook.com facebook

Stato dell’Unione, Trump rivendica successi e attacca i democratici x.com