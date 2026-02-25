Stato dell' Unione il dem Al Green a Trump | I neri non sono scimmie

Martedì, durante il discorso sullo Stato dell’Unione, il deputato democratico Al Green è stato accompagnato fuori dall’aula dopo aver srotolato un cartello di protesta con la scritta “I neri non sono scimmie!”, un riferimento a un video razzista pubblicato nelle scorse settimane sul canale social ufficiale della Casa Bianca che raffigurava l’ex presidente Barack Obama e la first lady Michelle Obama come primati. Green è stato allontanato durante il discorso e fuori dall’aula ha detto: “Volevo che qualcuno affrontasse Trump e gli facesse capire che i neri non sono scimmie, che i neri non tollereranno questo tipo di comportamento. A giudicare dall’espressione sul suo volto, ha capito il messaggio e spero che altri gli dicano lo stesso affinché smetta di comportarsi in questo modo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump allo Stato dell’Unione: “Gli Usa sono tornati”, ma arriva la replica dei Dem su costi e daziDonald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati alla grande, attribuendo questa crescita ai suoi interventi politici.

Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione: “Età dell’oro”, minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempreDonald Trump ha attirato l’attenzione entrando nel Congresso con un atteggiamento sicuro, mentre alcuni presenti lo hanno applaudito e altri fischiato.

