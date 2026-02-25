Stangata all’inchiesta urbanistica Il Riesame respinge l’appello dei pm | Solo supposizioni senza prove

Il Tribunale del Riesame ha respinto l’appello dei pubblici ministeri, che avevano richiesto misure interdittive contro l’ex assessore e il dirigente di Coima. La decisione si basa sulla mancanza di prove concrete a sostegno delle accuse di induzione indebita relative al progetto Pirellino. I giudici hanno sottolineato che le accuse si fondano solo su supposizioni. La vicenda riguarda l’urbanistica e coinvolge figure chiave del settore. La decisione chiude momentaneamente il passo alle richieste di indagini più approfondite.

Un altro colpo alla maxi inchiesta sull'urbanistica. Il Riesame ha respinto l'appello dei pm che avevano chiesto misure cautelari interdittive da uffici pubblici o professionali per l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e per il Ceo di Coima Manfredi Catella, per l'accusa di induzione indebita sul progetto del Pirellino. La tranche dei vari filoni sull'urbanistica milanese vedono indagato, tra gli altri, per quel reato anche il sindaco Giuseppe Sala. La Procura, infatti, ad agosto aveva depositato l'atto d'appello per il mancato riconoscimento del reato di induzione indebita da parte del gip Mattia Fiorentini nell'ordinanza cautelare con cui aveva disposto per corruzione e falso, a vario titolo, cinque arresti domiciliari, tra cui quelli di Catella (revocato dal Riesame con conferma della Cassazione), difeso dagli avvocati Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, e Tancredi (interdittiva dal Riesame, poi revocata dalla Cassazione), assistito dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, e il carcere per l'immobiliarista Andrea Bezziccheri.

