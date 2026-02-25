Stadio Flaminio a rischio crollo | l' allarme dell' architetto Casamonti

Il destino dello stadio Flaminio è al centro di una valutazione tecnica e sportiva che riguarda la Lazio e la possibilità di una casa permanente nel cuore della città. Le condizioni dell’impianto hanno suscitato preoccupazione tra esperti, con richiami urgenti a interventi mirati per garantire sicurezza, funzionalità e prospettive di utilizzo a medio e lungo termine. Lo stato di conservazione dell’impianto è descritto come particolarmente vulnerabile: i lastroni di cemento armato presentano vuoti interni e infiltrazioni che hanno interessato le giunture, con potenziale erosione della struttura nel tempo. Senza interventi immediati, il rischio di cedimenti può aumentare e compromettere la sicurezza pubblica e la funzionalità dell’impianto. La situazione è attribuita al degrado del cemento armato dovuto al trascorrere degli anni e alla insufficiente manutenzione. L’acqua che penetra nelle giunture accelera la corrosione dell’acciaio, rendendo necessarie verifiche approfondite e interventi di consolidamento per prevenire ulteriori compromissioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

