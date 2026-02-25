sr429 e pnrr attenzione alta alle scadenze

La decisione di intensificare i controlli sui fondi del Pnrr deriva dalla necessità di rispettare le scadenze stabilite. La Regione ha programmato incontri con gli enti coinvolti per monitorare lo stato di avanzamento delle grandi infrastrutture e risolvere eventuali ostacoli. Durante queste riunioni, si discuterà anche di eventuali ritardi e soluzioni pratiche. Le autorità vogliono assicurare che i lavori procedano senza intoppi e rispettino i tempi previsti.

"Abbiamo concordato con la Regione una serie di incontri mirati sulle grandi infrastrutture, per poter finalmente dare una nuova spinta alla prosecuzione e conclusione delle opere". Lo ha fatto sapere la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, facendo così il punto sui cantieri Pnrr che riguardano direttamente o indirettamente il territorio castellano (e che si dovranno concludere nel giro di pochi mesi, come ampiamente previsto dalle scadenze europee). Nei giorni scorsi, il sopralluogo con l’assessore regionale ai Lavori pubblici Filippo Boni e la consigliera regionale Brenda Barnini sui cantieri attualmente in corso, Pnrr e non: 429, raddoppio, rigenerazione urbana (recupero dell’ex-Montecatini in primis) sono le operazioni prioritarie, in quanto dovranno nella visione della Regione Toscana contribuire allo sviluppo futuro del territorio sia sul piano economico che su quello logistico e della vivibilità dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

