“Il cibo non è solo ciò che mettiamo nel piatto: è ambiente, è salute, è lavoro, è relazioni. È una scelta politica quotidiana” ha dichiarato l’assessore con delega alla Food Policy Andreas Fernandez. “Con il Piano del cibo vogliamo fare un salto di qualità: mettere a sistema ciò che già esiste e costruire una visione condivisa per il futuro di Trento e, in dialogo con la Provincia, per il futuro del Trentino” ha aggiunto. Il soggetto selezionato collaborerà con l’amministrazione indicativamente tra aprile e novembre 2026 e riceverà un compenso di 23.600 euro, al netto di IVA e oneri previdenziali, se dovuti. Maggiori informazioni si trovano sul sito del Comune. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il paradosso: spreco alimentare e tante persone che non hanno ciboQual è uno dei problemi più sottovalutati della nostra società? Lo spreco alimentare, uno dei paradossi più gravi del nostro tempo: mentre milioni di...

Temi più discussi: ? Spreco alimentare, il Comune si attiva: al via il bando per il Piano strategico del cibo; Food Wise: scuole e famiglie insieme per ridurre lo spreco alimentare; Insieme contro lo spreco alimentare; Food Wise: a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino scuole e famiglie insieme per ridurre lo spreco alimentare.

La Polpetta di Capurso contro lo spreco alimentareNella giornata nazionale contro lo spreco alimentare, Capurso trasforma una tradizione domestica in un simbolo identitario Ogni città ha il suo odore, ogni strada ha la sua essenza, ogni vicolo ha il ... ambienteambienti.com

Spreco alimentare, il comune di Tunisi lancia Zero Gachi ChallengeTUNISI - Il Comune di Tunisi ha lanciato un hackathon per ideare una soluzione sostenibile e innovativa al problema dello spreco alimentare in ambito urbano. Il concorso, organizzato in collaborazione ... ansa.it

#castellamonte Primo passo contro lo spreco alimentare https://www.obiettivonews.it/2026/02/24/castellamonte-primo-passo-contro-lo-spreco-alimentare-foto/ - facebook.com facebook

Per la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare 2026, è partito il furgone refrigerato donato da @AnantaraPalazzoNaiadi: distribuirà cibo in eccesso in tutta Roma #RomaCapitale per un progetto di sostenibilità e solidarietà! Info ow.ly x.com