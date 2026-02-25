Sportello Antiusura a Benevento un nuovo presidio di legalità | il 26 febbraio l’inaugurazione alla Camera di Commercio

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo presidio contro l’illegalità economica apre le porte nel cuore di Benevento. Il prossimo 26 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio, sarà inaugurato lo Sportello Antiusura a presidio della Legalità, uno strumento operativo pensato per prevenire e contrastare i fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Prefettura di Benevento, Camera di Commercio Irpinia Sannio e Finetica Ets, con l’obiettivo di creare una rete di protezione attorno a famiglie, commercianti e piccoli imprenditori in difficoltà. La gestione tecnica e operativa dello sportello sarà affidata a Finetica, che metterà a disposizione esperti e consulenti per offrire ascolto, assistenza e soluzioni concrete a chi rischia di cadere nelle maglie della criminalità economica. In un contesto segnato da fragilità economiche e tensioni finanziarie, lo sportello punta non solo a sostenere le vittime, ma anche a promuovere una forte azione preventiva attraverso percorsi di educazione finanziaria e l’accompagnamento all’utilizzo dei fondi di prevenzione previsti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

