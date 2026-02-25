Sport in tv oggi mercoledì 25 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Il Giro di Sardegna si svolge oggi mercoledì 25 febbraio a causa della pianificazione delle tappe, coinvolgendo numerosi ciclisti professionisti. La prima frazione attraversa paesaggi suggestivi dell’isola, attirando molti spettatori lungo il percorso. Nel frattempo, gli appassionati di tennis possono seguire le gare di Dubai, Acapulco, Santiago, Merida e Austin, tutte trasmesse in streaming. La giornata promette molte emozioni per gli sportivi, con eventi in programma in diverse parti del mondo.

Oggi mercoledì 25 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la prima tappa del Giro di Sardegna, mentre gli amanti del tennis avranno l’imbarazzo della scelta tra Dubai, Acapulco, Santiago, Merida ed Austin. La Champions League di volley femminile propone il playoff di ritorno tra Novara e Scandicci, anche Milano cercherà il pass per i quarti di finale incrociando l’Olympiacos di fronte al proprio pubblico. In serata si concluderà la regular season della Superlega di volley maschile e si delineerà il tabellone dei playoff scudetto, mentre Schio e Venezia si affronteranno nell’Eurolega di basket femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sport in tv oggi (mercoledì 25 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingIl Giro di Sardegna ha attirato l’attenzione degli spettatori perché la prima tappa si svolge lungo le strade costiere dell’isola, coinvolgendo numerosi ciclisti professionisti.

Sport in tv oggi (mercoledì 4 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 4 febbraio, gli appassionati di sport segnano in agenda una giornata importante.

Atp Santiago e Atp Acapulco, il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis x.com