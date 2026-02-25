Sport in tv oggi mercoledì 25 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Il Giro di Sardegna ha attirato l’attenzione degli spettatori perché la prima tappa si svolge lungo le strade costiere dell’isola, coinvolgendo numerosi ciclisti professionisti. Gli appassionati di tennis, invece, seguono con interesse gli incontri di Dubai, Acapulco, Santiago, Merida e Austin, trasmessi in diverse fasce orarie. La giornata si anima con molte dirette televisive e streaming, offrendo a tutti la possibilità di seguire gli eventi sportivi più attesi.

Oggi mercoledì 25 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la prima tappa del Giro di Sardegna, mentre gli amanti del tennis avranno l'imbarazzo della scelta tra Dubai, Acapulco, Santiago, Merida ed Austin. La Champions League di volley femminile propone il playoff di ritorno tra Novara e Scandicci, anche Milano cercherà il pass per i quarti di finale incrociando l'Olympiacos di fronte al proprio pubblico. In serata si concluderà la regular season della Superlega di volley maschile e si delineerà il tabellone dei playoff scudetto, mentre Schio e Venezia si affronteranno nell'Eurolega di basket femminile.