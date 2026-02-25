Spoleto preromana | le scoperte della bio-archeologia sulla popolazione arcaica di piazza d' Armi Il convegno

Chi erano e come vivevano gli Umbri di Spoleto? A queste domande, e a molte altre curiosità, risponderà il convegno “Spoleto preromana: le scoperte della bio-archeologia sulla popolazione arcaica di piazza d'Armi”, in programma sabato 28 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa di Sant’Agata - Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto. L’appuntamento aprirà il nuovo ciclo di conferenze del Mantr per il 2026 dal titolo ‘Il Museo racconta. I nuovi dati, le analisi e le scoperte’. Il convegno presenterà i risultati di un approfondito lavoro di studio multidisciplinare incentrato sui preziosi reperti della necropoli di piazza d’Armi di Spoleto e finanziato attraverso i fondi del progetto Prin 2022 Pnrr “Powerful women and outstanding children in Pre-Roman Umbria: Understanding inclusive societies with foreign peoples through an integrative approach of molecular anthropology, archaeology and virtual design” (Donne potenti e bambini straordinari nell'Umbria preromana: comprendere le società inclusive con popoli stranieri attraverso un approccio integrato di antropologia molecolare, archeologia e progettazione virtuale). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

