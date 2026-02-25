Spalletti a Prime |  Dopo il Como sono state fatte statistiche parziali da chi ci vuole male

. Le dichiarazioni del tecnico della Juventus. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara contro il Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni integrali: Se servirà un livello diverso rispetto alla sfida contro il Como? « Lo faremo vedere se è cambiato oppure no. Sicuramente quel il livello lì non basta, lo dicono le critiche che abbiamo ricevuto dopo il risultato, lo dice lo sviluppo della partita perché il Como ha vinto meritatamente, per cui si va ad essere realisti nella nell’analisi della partita. Poi però ci si mette anche quello che abbiamo fatto per le altre 20 di partite perché poi se la statistica si fa su queste tre o quattro ultime partite, è chiaro che diventa una statistica difficile da digerire per noi, facile fatta da quelli che ti vogliono male. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

