Soulé missione Juventus | il piano di Gasp per ritrovare l’uomo chiave

Nella mattinata di oggi, il quartier generale di Trigoria ruota attorno a un unico imperativo: la prudenza. Matías Soulé, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, sta conducendo una corsa contro il tempo per essere presente nel big match contro la Juventus, sua ex squadra. L’attaccante argentino è reduce da un trattamento specifico rigenerativo volto a lenire un’infiammazione cronica da pubalgia, un infortunio subdolo che lo aveva già condizionato nella sfortunata trasferta di Napoli. Sebbene il calciatore scalpiti per tornare protagonista, lo staff medico giallorosso e il tecnico hanno optato per una gestione conservativa, evitando il rischio di ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione della compagine capitolina. Il protocollo rigenerativo e il peso dei numeri. L’assenza di Soulé nel recente collaudo contro il Montespaccato non deve trarre in inganno: il forfait era programmato per consentire all’atleta di completare il percorso di recupero dall’infiammazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

