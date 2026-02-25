Sottosegretario La Pietra sul sistema dei controlli | L’Agenzia delle dogane abbia sede in Italia

Il sottosegretario Patrizio La Pietra ha sottolineato che l’Agenzia delle dogane dovrebbe avere la sede in Italia, come risultato delle recenti discussioni sul sistema di controlli. La sua proposta nasce dalla necessità di rafforzare le verifiche senza compromettere l’apertura ai mercati esteri. Durante il talk, ha evidenziato l’importanza di tutelare le imprese agricole italiane, mantenendo un equilibrio tra apertura commerciale e sicurezza. La proposta si inserisce nel dibattito sulla gestione delle dogane nel nostro paese.

© Lanazione.it - Sottosegretario La Pietra sul sistema dei controlli: "L’Agenzia delle dogane abbia sede in Italia"

Apertura ai mercati, ma senza arretrare sulla tutela delle imprese agricole italiane. È il messaggio lanciato dal sottosegretario al Masaf, il senatore Patrizio La Pietra (foto), intervenuto all’edizione invernale del ’Forum in Masseria’, il talk condotto da Bruno Vesp. Al centro del dibattito l’accordo Mercosur e le sue ricadute sull’agroalimentare italiano. "Siamo un Paese di trasformatori, con un comparto agroalimentare eccellente che esporta in tutto il mondo – ha ricordato La Pietra –. Nel 2025 l’export ha raggiunto il valore di 72,4 miliardi di euro. L’apertura di nuovi mercati è quindi fondamentale, ma deve servire ad ampliare le opportunità, non a creare concorrenza sleale". 🔗 Leggi su Lanazione.it Agenzia europea delle dogane: Roma si candida per ospitare all’Eur la nuova sedeRoma si propone come sede dell’Autorità delle Dogane dell’Unione europea (Euca), presentando ufficialmente la candidatura alla Nuvola di Fuksas. Agenzia delle dogane Ue, Meloni in campo per la sede a Roma. Pedrizzi (Ucid): “Serve uno sforzo bipartisan”La premier Giorgia Meloni si schiera a favore della candidatura di Roma come sede dell’Agenzia europea delle Dogane. Temi più discussi: Assofioristi incontra Patrizio La Pietra, Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura; Sottosegretario La Pietra sul sistema dei controlli: L’Agenzia delle dogane abbia sede in Italia; Ippica. Sottosegretario La Pietra, da riunione al Masaf è emersa la necessità di rimodulazione del calendario delle corse; Patrizio La Pietra: Usare questo stop momentaneo per dare un futuro a Capannelle. La Pietra (Masaf): ‘Necessario rimodulare calendario corse ippiche’Il sottosegretario La Pietra (Masaf) confida che 'il Comune di Roma farà tutto il possibile per individuare il gestore' dell'ippodromo Capannelle. gioconews.it Ippodromo Capannelle senza gestore, Masaf convoca le categorieNiente corse all'ippodromo Capannelle fino a settembre, il 19 febbraio il sottosegretario La Pietra convoca le associazioni di categoria. gioconews.it Venerdì in Versilia: impresa, agroalimentare e riforme. Con i Consorzi “Le Bocchette” e “Italia del Gusto” e il sottosegretario La Pietra per sostenere le eccellenze italiane. Incontro con militanti FdI a Viareggio: al referendum votiamo SÌ. Chiusura nel magico Car x.com #Fieragricola, al via gli Stati Generali della #Zootecnia. Un ampio confronto che vede presenti tutte le sigle della filiera insieme al Sottosegretario Patrizio La Pietra. La cooperazione agroalimentare rappresentata dal Presidente Raffaele Drei. - facebook.com facebook