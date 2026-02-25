Sostenitori soldati famiglie | in migliaia a Berlino per l' Ucraina

Migliaia di persone si sono radunate a Berlino in solidarietà con l’Ucraina, dopo che un giovane combattente ha dichiarato di lottare per proteggere la propria famiglia nel proprio Paese. La manifestazione ha coinvolto sostenitori, soldati e familiari, tutti uniti per mostrare il loro supporto. La protesta ha fatto emergere il desiderio di difendere i propri diritti e la sovranità nazionale. La folla ha ascoltato con attenzione le testimonianze dei partecipanti, mentre il corteo si muoveva per le vie della città.

"La differenza tra me e un soldato russo è che io sono a casa mia, io ho ragione. Io combatto per il mio Paese, dentro il mio Paese, per me si tratta di proteggere la mia famiglia e i miei amici". Oleh è di Charkiv, ha 29 anni, di mestiere faceva l'educatore, ma da tempo è arruolato nella fanteria ucraina. Per qualche giorno ha lasciato il fronte ed è venuto in visita a Berlino, dove ieri sera si è unito a migliaia di manifestanti sotto alla Porta di Brandeburgo, illuminata appositamente con il giallo-blu della bandiera ucraina. Gli stessi colori sventolati nella folla da giovani e anziani, tedeschi e ucraini.

Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura quartiere residenziale per le famiglie dei soldati uccisi in UcrainaKim Jong Un ha aperto oggi un nuovo quartiere a Pyongyang, per onorare le famiglie dei soldati nordcoreani caduti in Ucraina.

Ucraina, già morti 6 mila dei 14 mila soldati coreani. E Kim "regala" case alle famiglie dei cadutiSeimila dei quattordicimila soldati coreani inviati a combattere in Ucraina sono già deceduti, un dato che preoccupa le autorità di Seoul.