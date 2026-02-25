Un incidente al mercato coperto ha lasciato l’ingresso ricoperto di escrementi di piccione, provocando sdegno tra i passanti. Questa mattina, mentre passeggiava con il suo cane, un cittadino ha notato il pavimento e le pareti dell’accesso pieni di guano, creando una scena poco igienica. La presenza di numerosi uccelli sulla struttura sembra aver aggravato la situazione, che necessita di interventi immediati. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Stamattina stavo facendo due passi in centro con il mio cane e non mi è potuto cascare l’occhio sull’entrata del mercato coperto interamente coperta di guano di piccione. Non si parla più tanto di decoro della città o come lo chiama la pubblica amministrazione hub urbano, ma di igiene di un luogo ancora aperto al pubblico. La mia domanda nasce spontanea. Ma i responsabili o chi dell’amministrazione cammina per il centro o addirittura viene in centro? Alice Minghetti (nella foto), 21 anni, della storica famiglia di orefici del centro storico scuote la testa. "Ormai sulla situazione del centro ci sono poche parole da dire, tra negozi che non smettono di chiudere e l’assenza dei parcheggi, cose che vengono ripetute da anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Mercato coperto a Como, ingresso disabili chiuso da 20 giorni: “Situazione assurda”

Sequestrati cinque cuccioli di cane tra sporcizia e deiezioni: "Il pavimento completamente ricoperto di feci"Cinque cuccioli sono stati sequestrati in condizioni di grave trascuratezza nel Milanese.

Argomenti discussi: Sos mercato coperto: Ingresso completamente ricoperto di escrementi; Si prolungano i lavori. Commercianti preoccupati.

Mercato coperto. Fermato un ubriacoNel pomeriggio di sabato la Polizia Locale di Rimini è intervenuta con tre pattuglie nell’area adiacente all’ingresso secondario del Mercato Coperto, in via IV Novembre, a seguito di segnalazioni di ... ilrestodelcarlino.it

Il nuovo mercato coperto di Ballarò sta diventando vecchioIl mercato coperto di Ballarò a Palermo, in cui i tradizionali mercatari dovrebbero vendere pesce e ortaggi, è vuoto. I 33 stalli allestiti per i banconi sono chiusi, i lavandini per sciacquare il ... ilpost.it

SI COMUNICA CHE VENERDI’ 13 FEBBRAIO 2026 IL MERCATO SARA’ SPOSTATO LUNGO LA VIA DON STURZO E VIGERA’ IL DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE DALLE H. 06:00 ALLE H. 14:00 - facebook.com facebook

Sos di Lurago d’Erba questa mattina in via San Martino per la ragazza che ha accusato un malore x.com