È successo a Torino nella serata di domenica, 22 febbraio, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo, un 23enne di origine brasiliana, è stato sorpreso da una pattuglia della polizia locale mentre era intento a rubare un'auto parcheggiata, armeggiando visibilmente. Intercettato, il 23enne ha cercato di opporre resistenza prima con calci e pugni, arrivando a mordere un agente: fermato, l'uomo è stato arrestato. È successo nella serata di domenica, nel quartiere Barriera di Milano. Poco prima di essere intercettato, aveva provato a forzare anche un'altra auto nelle vicinanze. Gli agenti della polizia locale stavano effettuando un controllo nel quartiere, tra le attività rafforzate nelle ultime settimane anche su richiesta dei residenti che avevano invocato una più importante presenza su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche:

Alza il gomito, tira calci e pugni alle auto in sosta

Sassari, agente aggredito a calci e pugni al carcere di Bancali: detenuto tenta di strappargli le chiavi

Argomenti discussi: Sora. Sorpreso nell’auto mentre tenta un furto, denunciato ventenne; Sorpreso mentre tenta il furto di un'auto, tira calci, pugni e morde un agente: un arresto in Barriera di Milano; Sorpreso nell auto mentre tenta un furto, denunciato ventenne; Selvazzano, tenta il furto in casa e aggredisce i proprietari: arrestato dopo un inseguimento.

L'uomo sarebbe stato sorpreso nei pressi del muro di cinta del penitenziario mentre tentava di lanciare all’interno involucri contenenti sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. - facebook.com facebook

L'Inter tenta il colpo a sorpresa: dopo il no per #Ndoye e nell'incertezza su #Perisic, la coppia Marotta-Ausilio ha virato con decisione su Moussa #Diaby. I dirigenti hanno già strappato il sì del calciatore, trattativa in corso GDS x.com