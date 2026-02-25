Sora denunciato un uomo con un martello a doppia lama

Posti di blocco in centro e sulle arterie principali per prevenire furti e spaccio. Pomeriggio di controlli a tappeto nella città volsca. Nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, è stato messo in campo un massiccio dispositivo di sicurezza interforze finalizzato al controllo del territorio e al contrasto della microcriminalità. L'operazione ha visto lavorare fianco a fianco gli agenti della Polizia di Stato – supportati dalle unità cinofile –, i militari della Guardia di Finanza e il personale della Polizia Locale. Il servizio straordinario si è concentrato sulle aree più sensibili della città: pattuglie e posti di blocco hanno monitorato sia l'area del centro urbano che le arterie principali di ingresso e uscita, snodi cruciali per intercettare eventuali traffici illeciti. L'obiettivo dichiarato dalle forze dell'ordine era duplice: prevenire e reprimere i reati di natura predatoria (furti) e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Lite per un presunto furto sfocia in violenza: denunciato un uomo a SoraUn episodio di lite tra due persone, nato da sospetti di furto, è degenerato in un alterco fisico a Sora.

Si aggira per la piazza con una lama da 7 centimetri in tasca: denunciato 18enneUn 18enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con una lama da 7 centimetri in tasca mentre si aggirava di notte per piazza Duomo a Como.

