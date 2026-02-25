Circolano voci che Sony abbia eseguito test di Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, generando discussioni tra gli appassionati di videogiochi e gli esperti del settore. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la notizia continua a tenere banco tra le fonti di informazione specializzate.

Un’indiscrezione ha acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori: Sony avrebbe fatto girare Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2. La voce arriva dal giornalista Jeff Grubb e, in poche ore, ha fatto il giro del web. Nessun annuncio ufficiale, nessuna conferma da parte delle aziende coinvolte, ma l’ipotesi di vedere una storica esclusiva PlayStation su una console Nintendo è bastata per scatenare reazioni e speculazioni. Il punto centrale, però, è un altro: si sarebbe trattato di un test tecnico, non di un progetto commerciale. E questo cambia completamente la prospettiva. Secondo quanto riferito da Jeff Grubb, Polyphony Digital avrebbe testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony ha testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2? Un rumor fa impazzire il web

Sony, Microsoft e Nintendo stanno collaborando per un gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e SwitchSony, Microsoft e Nintendo hanno ribadito e rafforzato la loro collaborazione per rendere il gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e Switch.

Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato ad una delle funzioni più rilevanti di Nintendo Switch 2: il miglioramento tecnico di diversi giochi nati...

Temi più discussi: Sony avrebbe testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2; Sony ha testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2? Un rumor fa impazzire il web; Le cuffie WH-CH720N di Sony offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo a prezzo pieno, ma al momento sono un affare.; Gli auricolari wi-fi dal suono migliore che ho testato.

Gran Turismo 7: secondo un rumor Sony lo ha testato su Switch 2Gran Turismo 7 sarebbe stato testato internamente su Switch 2. Ecco le dichiarazioni del giornalista Jeff Grubb. vgmag.it

Secondo quanto riferito da Sony, Gran Turismo 7 è stato eseguito su Switch 2, forse per testare il gioco per la console portatile PS6Il gioco di corse più venduto della PlayStation è arrivato su una console inaspettata. Un insider attendibile ha riferito che gli sviluppatori hanno sperimentato Gran Turismo 7 su Switch 2. Una porta ... notebookcheck.it

Subaru WRX Gran Turismo Race Livery - facebook.com facebook