Sony ha chiuso Bluepoint | potete acquistare Demon’s Souls a prezzo ultra scontato ma per poco

La chiusura di Bluepoint Games, team interno ai PlayStation Studios noto per l’eccellenza nei remake, ha colpito il pubblico nelle ultime ore. Lo studio si è distinto per la capacità di ricostruire grandi classici con standard tecnici moderni, e tra i progetti più rappresentativi figura senza dubbio Demon’s Souls. Proprio per ricordare il lavoro del team, il titolo è ora acquistabile su Amazon con uno sconto del 42% nella sua edizione fisica per PlayStation 5. Ricordiamo che il gioco è il rifacimento completo dell’originale sviluppato da FromSoftware, considerato il capostipite del filone soulslike. Questo remake non è una semplice rimasterizzazione: è stato interamente ricostruito da zero, con asset rifatti, illuminazione moderna, animazioni rinnovate e prestazioni ottimizzate per l’hardware di PS5. L’obiettivo è stato quello di mantenere intatta la struttura e l’identità dell’opera originale, migliorandone al contempo impatto visivo e fluidità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

