Sono io il motivo per cui Eric Dane è stato licenziato da Grey’s Anatomy | ha abusato di me sul set era malvagio e narcisista | le dichiarazioni choc di Laura Ann Tull

L’attrice di Grey’s Anatomy, Laura Ann Tull, è stata duramente criticata dai fan dopo aver definito Eric Dane un “bullo” nei giorni successivi alla sua morte per sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a 53 anni. Tull la scorsa settimana si è scagliata su Threads affermando di aver fatto licenziare Dane dalla serie nel 2012. L’attrice ha definito Dane, che interpretava il dottor Mark Sloan nella serie, “malvagio”, “codardo” e “idiota”, in risposta ai commenti dei fan, che l’avevano accusata di comportarsi da “bulla”. Tull ha inoltre affermato che Dane era un “narcisista” che avrebbe “abusato” di lei sul set. “Sono io il motivo per cui è stato licenziato da Grey’s”, ha scritto, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eric Dane è morto: è stato il dottor Sloan di Grey’s Anatomy, era malato di Sla

“Non ho motivo di essere di buon umore e positivo”: Eric Dane parla della SLA. L’ex attore di “Grey’s Anatomy” da giugno ha un solo “braccio funzionante”

