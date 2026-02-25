Soluzioni su misura per l’espansione sui mercati esteri

Il packaging ha registrato una crescita significativa grazie alla domanda internazionale, spinta dalla necessità di soluzioni personalizzate per i mercati esteri. Questa filiera si distingue come uno degli ambiti più attivi dell’export italiano, sostenuta anche dal settore della meccanica strumentale. La forte domanda ha portato a un aumento delle esportazioni e ha rafforzato la presenza delle aziende italiane all’estero. Le aziende continuano a investire in innovazione per rispondere alle esigenze globali.

di Letizia Magnani Il packaging si conferma una delle filiere più dinamiche dell’export italiano e un asse portante della meccanica strumentale, contribuendo in modo significativo alla tenuta complessiva delle vendite oltreconfine. In un contesto internazionale segnato da forti discontinuità, l’ export italiano di beni ha chiuso il 2025 con una crescita del 3,3%, raggiungendo circa 643 miliardi di euro. Un risultato sostenuto soprattutto dai mercati extra europei, che continuano a rappresentare un importante motore di sviluppo per il Made in Italy, con gli Stati Uniti primo sbocco commerciale e una domanda in aumento in aree come Medio Oriente, India, Sud-Est asiatico, America Latina e Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Regione, pubblicato l'avviso del piano fiere e mercati: "Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri"La Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per il piano fiere e mercati.

Leggi anche: Aziende eccellenti, Incico cresce sui mercati esteri: entra in Vulcain Engineering Group e punta a raddoppiare il fatturato

Temi più discussi: Casa su Misura apre in Fiera: il ritorno dell'eccellenza italiana nell'interior design; Gli advisor dell’acquisizione di Surveye da parte di Axitea (Argos); Termoidraulica di Luca Salvadori, consulenza e soluzioni su misura per l’efficienza energetica; Actis a Casa su Misura di Padova.

Revo Insurance: quelle soluzioni su misura per le PmiPOLIZZE PER RISCHI speciali perché ogni azienda è unica, così come ogni professionista, e merita una assicurazione su misura con rimborsi garantiti e certi fin dall’inizio del contratto. Tutto questo ... quotidiano.net

myPOS ha la soluzione POS su misura per te da soli 19€Se cerchi il POS perfetto sappi che myPOS ha la soluzione su misura per te a partire da soli 19€ che puoi trovare tra le sue tante offerte. Se cerchi il POS perfetto sappi che myPOS ha la soluzione su ... punto-informatico.it

Soluzioni su misura per grandi e piccoli spazi. I serramenti ISAM combinano qualità artigianale e design contemporaneo. Scopri di più infissi.isamser.it #SerramentiSuMisura #DesignItaliano #ArchitetturaEssenziale #LuceNaturale x.com

Soluzioni su misura per yacht: il nostro lavoro, anche in mare! Oggi vi portiamo con noi fuori dal solito contesto. Una fornitura speciale, materiale realizzato su misura, pensato per adattarsi perfettamente agli spazi di una barca, dove ogni centimetro conta e nul - facebook.com facebook