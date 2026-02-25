Solfeggio corso base per capire la musica

Non sai leggere la musica? SOLFEGGIO: CORSO BASE è il nuovo corso organizzato dall'Università delle LiberEtà, con la conduzione di SAVANNA DREOSSI, per capire la musica. Il corso inizia il 04032026, dura 4 Mercoledì con orario 15-16, al costo di 20€ (oltre il costo della tessera associativa) e viene tenuto nella sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Sono aperte le iscrizioni: puoi procedere in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure manda una mail a [email protected] indicando cognome+nome+749. Un percorso pensato per chi vuole imparare a leggere e comprendere il linguaggio musicale. Attraverso esercizi pratici e ascolti guidati si esploreranno ritmo, note, tempi e pause. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche:

Promuovere la cultura. Un corso per capire come sfruttare i social

Mario Brunello: "Suono nella natura per capire la purezza della musica"

Scale Maggiori & Circolo delle Quinte | Capire e Suonare la Musica con Facilità