Sofia Raffaeli atleta dell’anno 2025 | la Stampa Estera incorona la stella della ritmica

Premiata a Roma dall’Associazione della Stampa Estera, la campionessa azzurra celebra un percorso iniziato nel 2022 e guarda ai Mondiali di Francoforte e alla strada verso Los Angeles 2028. Un riconoscimento che fotografa il presente ma racconta anche una crescita costante. Sofia Raffaeli è stata proclamata Atleta dell’Anno 2025 nel corso della cerimonia organizzata dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, ospitata a Palazzo Grazioli a Roma. Un premio che arriva dopo quello di “rivelazione” ricevuto nel 2022 e che certifica la continuità ai vertici della ginnastica ritmica mondiale della campionessa marchigiana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

