social feroci ma io sarei venuto il comico lillo sul caso pucci

Si avvicina a grandi passi la seconda serata del Festival di Sanremo. Carlo Conti, conduttore della kermesse canora, oltre a Laura Pausini sarà affiancato da ben tre co-conduttori che rispondono ai nomi di Achille Lauro, Pilar Fogliatti e Lillo Petrolo del duo comico Lillo&Greg. Proprio quest'ultimo, a margine della conferenza stampa odierna, è intervenuto sul caso del comico Andrea Pucci che proprio questa sera sarebbe dovuto essere uno dei tre co-conduttori. Il pensiero di Lillo. Il comico milanese di 60 anni, infatti, dopo l'annuncio di Conti di volerlo al Festival della canzone italiana è stato oggetto di messaggi di minacce e odio sui social tanto da farlo indurre a ripensarci e rinunciare. "Io parlo da artista, non da politico, perché non sono un politico.

Lillo: “Il caso Pucci? Al suo posto io sarei venuto, capisco la sua situazione a volte i social sono feroci”

Andrea Pucci dice addio a Sanremo: le accuse e le polemiche social sono troppo feroci (ma Meloni interviene)

